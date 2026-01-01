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Мачо и ботан 3
Мачо и ботан 3
24 Jump Street
США / комедия / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
В ролях
Ченнинг Татум
Jenko
Джона Хилл
Schmidt
Айс Кьюб
Captain Dickson
Сценарист
Джона Хилл
,
Meghan Malloy
,
Родни Ротман
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Другие названия
24 Jump Street, 23 Jump Street
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