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Киноафиша Фильмы Семья Келли

Семья Келли

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США / боевик / 18+

В ролях

Лиам Хемсворт
Лиам Хемсворт
Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер
Келси Эсбиль
Келси Эсбиль
Джина Дэвис
Джина Дэвис
Эбби Эллиотт
Эбби Эллиотт
Нуми Рапас
Нуми Рапас
Майкл Бин
Майкл Бин
Лас Алонсо
Лас Алонсо
Рон Фанчес
Рон Фанчес
Роланд Мюллер
Роланд Мюллер
Дэн Фоглер
Дэн Фоглер
Режиссер Брэд Пейтон
Сценарист Це Чун, Брэд Пейтон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Производство Amazon MGM Studios, Hero Squared, Thunder Road Films
Другие названия
The Kellys

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