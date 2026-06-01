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Организатор свадеб
Организатор свадеб
, 2026
The Wedding Planner
США / триллер
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О фильме
Расписание
Персоны
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Не пойду
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В ролях
NuNu Thurman
Denise Mone't
Lemastor Spratling
Dez Cortez Crenshaw
Сценарист
Denise Mone't
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 34 минуты
Год выпуска
2026
Премьера онлайн
1 июня 2026
Премьера в мире
1 июня 2026
Бюджет
$300 000
Производство
Silver Line Entertainment
Другие названия
The Wedding Planner
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