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Постер фильма Дом на холме с привидениями
Киноафиша Фильмы Дом на холме с привидениями

Дом на холме с привидениями

, 2026
House on Haunted Hill
США / ужасы
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Постер фильма Дом на холме с привидениями
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В ролях

Malachi Durant
Dante
Evan Keys
Morgan
Vince Balboa
Dylan
Marissa Shankar
Lolo
Connor Carlson
Brad
Gerard Sanders
Frank
Jessica Joy Hardee
Mary
Robert Hall
Edward
Jon Craig
Captain Buck
Sole Leon
Ava
Сценарист Hank Tracy
Композитор Paul Ollinger, Taylor Scott
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 1 июня 2026
Премьера в мире 1 июня 2026
Бюджет $2 000 000
Производство Quantum Arc Media
Другие названия
House on Haunted Hill

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