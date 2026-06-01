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Дом на холме с привидениями
Дом на холме с привидениями
, 2026
House on Haunted Hill
США / ужасы
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О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
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В ролях
Malachi Durant
Dante
Evan Keys
Morgan
Vince Balboa
Dylan
Marissa Shankar
Lolo
Connor Carlson
Brad
Gerard Sanders
Frank
Jessica Joy Hardee
Mary
Robert Hall
Edward
Jon Craig
Captain Buck
Sole Leon
Ava
Сценарист
Hank Tracy
Композитор
Paul Ollinger
,
Taylor Scott
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Год выпуска
2026
Премьера онлайн
1 июня 2026
Премьера в мире
1 июня 2026
Бюджет
$2 000 000
Производство
Quantum Arc Media
Другие названия
House on Haunted Hill
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