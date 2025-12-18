Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Дни Сакамото» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Где умирают красивые девушки
5.8
Киноафиша Фильмы Где умирают красивые девушки
5.8

Где умирают красивые девушки

, 2025
Where Pretty Girls Die
США / триллер / 18+
Пойду 0
Не пойду 0
Постер фильма Где умирают красивые девушки
5.8
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Кайли Дельре
Кайли Дельре
Tricia Palmer
Бен ВандерМей
Бен ВандерМей
Ray Benton
Бритт Джордж
Detective Norris
Princess Elmore
Dr. Whitcomb
Kim Sandwich
Sienna Niland
Dillon Peyerk
Tyler Lee
John Machesky
Marcus Wilson
Branden Greenberg
Gregory Wilkes
Zach Montou
Joseph
Brigdon York
Chad
Режиссер Christine Conradt
Сценарист Margaret Cole
Композитор Bobby Rose
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 25 июня 2026
Премьера в мире 18 декабря 2025
Производство Alenu Entertainment, Storyteller Studios
Другие названия
Where Pretty Girls Die, The Joy of Murder

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов
5.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Отпуск на всю голову
Отпуск на всю голову
2026, Россия, комедия
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Кровать в спальне — пережиток прошлого: 3 варианта, которые выбирают умные хозяйки вместо громоздкой мебели
Пока овощей полно — катаю салат «Генеральский»: зимой что ни банка — то праздник, вкуснее лечо в 100 раз
Самое грязное место в туалете — не ершик или ободок унитаза: эту вещь постоянно касаются открытой кожей
Кроме «Невского» и «Первого отдела» жду еще 3 детектива НТВ: взгляните и вы – вдруг найдете нового фаворита?
Пересмотрела «Метод» и удивилась – как я раньше не замечала смешной ляп: спорим, вы тоже его «проворонили»?
Забытый фэнтези-сериал из 90-х люблю не меньше «Дома дракона»: интриг больше и рейтинг выше
Включаю 3 детективных фильма из России, когда нет времени на сериалы: всего пару часов, а эмоций на неделю вперед
Хороших сериалов в России немало, но эти 9 могут считаться культовыми: включайте любой – не прогадаете
Летний кино-тест для выросших в СССР: вспомните по кадру 6 фильмов про каникулы
Сразу 2 свежих дорамы от Netflix обогнали «Игру в кальмара»: «захватывает с первой серии» и «смотрится на одном дыхании»
Леночку Крылову из «Карнавальной ночи» все узнают, а вот вам еще 5 платьев в горошек: вспомните, из какого фильма каждое (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше