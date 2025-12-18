В ролях
Бритт Джордж
Detective Norris
Princess Elmore
Dr. Whitcomb
Kim Sandwich
Sienna Niland
John Machesky
Marcus Wilson
Branden Greenberg
Gregory Wilkes
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Christine Conradt
Сценарист
Margaret Cole
Композитор
Bobby Rose
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
25 июня 2026
Премьера в мире
18 декабря 2025
Производство
Alenu Entertainment, Storyteller Studios
Другие названия
Where Pretty Girls Die, The Joy of Murder