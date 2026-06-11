Наша рецензия
Гонка за двумя жанрами. Фильм Тахмины Мюссе «Не золото» погружает зрителя в противоречивый мир дагестанской глубинки, где первозданная красота природы сталкивается с низменными человеческими инстинктами. Режиссер не стремится угодить аудитории игрой в жанр, будь то динамичный триллер или драма с четкой моралью. Вместо этого она выбирает интимную, почти дневниковую интонацию, снимая свой родной край с трепетной нежностью. Здесь важно не столько событие, сколько атмосфера, в которой это событие созревает.…