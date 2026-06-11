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Не золото

Россия / драма / 18+

О фильме

Эльдар — гонщик и спортсмен из небольшого городка, который участвует в авторалли на деньги. На одной из гонок он проигрывает все свои сбережения. Однако судьба сводит его с попутчиком, который на первый взгляд кажется решением всех его финансовых проблем. Но это лишь начало его непростого пути.

Детали фильма

Страна Россия

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Наша рецензия

Гонка за двумя жанрами. Фильм Тахмины Мюссе «Не золото» погружает зрителя в противоречивый мир дагестанской глубинки, где первозданная красота природы сталкивается с низменными человеческими инстинктами. Режиссер не стремится угодить аудитории игрой в жанр, будь то динамичный триллер или драма с четкой моралью. Вместо этого она выбирает интимную, почти дневниковую интонацию, снимая свой родной край с трепетной нежностью. Здесь важно не столько событие, сколько атмосфера, в которой это событие созревает.…

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