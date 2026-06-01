Молодая горничная Лина попадает в тюрьму из-за махинаций своего возлюбленного. В тюрьме она попадает под опеку Эгле, женщины, наученной горьким опытом жизни и тюрьмы, которая пользуется огромным авторитетом. Она подталкивает Лину в сторону большей независимости и агрессивности. Эгле выливает на девушку весь грязный быт тюрьмы, развращая ее своими аморальными действами. Позже Лину оправдывают, но она не забывает наставления Эгле… Она не может вернуться к прежней жизни. Вскоре она снова попадает в тюрьму, но уже не наивной девушкой, а вульгарной и озлобленной проституткой, тем самым шокируя даже свою «учительницу».
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