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Постер фильма Ад посреди города
7.1
Ад посреди города - Трейлер
Киноафиша Фильмы Ад посреди города
7.1

Ад посреди города

, 1959
Nella città l'inferno
Франция, Италия / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Ад посреди города
7.1
Ад посреди города - Трейлер
Ад посреди города  Трейлер

О фильме

Молодая горничная Лина попадает в тюрьму из-за махинаций своего возлюбленного. В тюрьме она попадает под опеку Эгле, женщины, наученной горьким опытом жизни и тюрьмы, которая пользуется огромным авторитетом. Она подталкивает Лину в сторону большей независимости и агрессивности. Эгле выливает на девушку весь грязный быт тюрьмы, развращая ее своими аморальными действами. Позже Лину оправдывают, но она не забывает наставления Эгле… Она не может вернуться к прежней жизни. Вскоре она снова попадает в тюрьму, но уже не наивной девушкой, а вульгарной и озлобленной проституткой, тем самым шокируя даже свою «учительницу».

В ролях

Анна Маньяни
Egle
Джульетта Мазина
Lina
Милли
Sister Giuseppina
Марчелла Ровена
Signora Luisa
Миранда Кампа
Ida Maroni
Саро Урци
Ренато Сальватори
Альберто Сорди
Альберто Сорди
Марчелла Валери
Умберто Спадаро
Серджо Фантони
Alba Maiolini
Режиссер Ренато Кастеллани
Сценарист Сузо Чекки Д’Амико, Isa Mari
Композитор Роман Влад
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Италия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1959
Премьера в мире 29 января 1959
Дата выхода
15 мая 1959 Германия
29 января 1959 Италия
Производство Riama Film, Francinex
Другие названия
Nella città l'inferno, Frauen hinter Gittern, ...and the Wild Wild Women, A pokol városában, As Grades do Inferno, Bag kvindefængslets mure, Caged, Die Hölle in der Stadt, En la ciudad el infierno, Gynaikes tis amartias, Hell in the City, Helvetti on irti, Inferno na Cidade, Infierno en la ciudad, Kvinnefengselet, Kvinnefengslet, Kvinnor bakom galler, L'Enfer dans la ville, Piekło w mieście, Şehirdeki Cehennem, The Wild Wild Women, Γυναίκες της αμαρτίας, Ад посреди города, 街の中の地獄, De Hel in de Stad

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb

Трейлеры фильма

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Ад посреди города - Трейлер
Ад посреди города Трейлер
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