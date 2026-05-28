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3.5
Ночная смена
, 2026
Night Shift
США / триллер
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0
Не пойду
0
О фильме
Расписание
Персоны
3.5
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Chris Moss
Monte
Stephen Barrington
Richard Johnson
Vincent Rivera
Sebastian Martinez
Apryl Jones
Deborah Johnson
Arthur Clark
Detective True
Anton Peeples
Jimmy
Idrees Degas
Walter
Susan Lavelle
Meredith
Rob Smith
Armed Guard #2
Provat DuBois
Demitri
Brannon Watson
Armed Guard 1
Dante Ayala
Jared
Режиссер
Крис Стоукс
Композитор
Immanuel Rich
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Год выпуска
2026
Премьера онлайн
28 мая 2026
Премьера в мире
28 мая 2026
Дата выхода
6 июня 2026
США
Производство
Footage Films
Другие названия
Night Shift
Еще
Рейтинг фильма
3.5
Оцените
10
голосов
4.5
IMDb
Отзывы о фильме
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