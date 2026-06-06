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Экстрасенс-агент: Программа «Врата»
Экстрасенс-агент: Программа «Врата»
, 2026
Psychic Agent: The Gate Program
США / документальный
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О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
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В ролях
Ryder Lee
Self
Dale Graff
Self
Lyn Buchanan
Self
Angela Ford
Self
Walter Bosley
Self
Katie Page
Self
Джей Уайднер
Self
Райдер Ли
Сценарист
Ryder Lee
Композитор
Lovejoy Rydre
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 46 минут
Год выпуска
2026
Премьера онлайн
6 июня 2026
Премьера в мире
6 июня 2026
Бюджет
$20 000
Производство
Cubed Brick Productions
Другие названия
Psychic Agent: The Gate Program
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