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Постер фильма Отцы
9.1
Киноафиша Фильмы Отцы
9.1

Отцы

, 2026
Fathers
США / драма, детектив, триллер
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Не пойду 0
Постер фильма Отцы
9.1
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Кайти Валлен
Natalie Dryden
Харли Уоллен
Bobby Nash
Jerry Hayes
Calvin Dryden
Кэйден Брайс
Emmy
Emilia Wallen
Young Natalie
Leslie Mechigian
Bridget Porter
Deon Hunt
Detective Parker
Yancey Fuqua
Detective Booker
Grover McCants
Chief Norris
Giovanni Arion Brown
Fred
Режиссер Харли Уоллен
Сценарист Харли Уоллен
Композитор Kaizad Patel, Firoze Patel
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 2 июня 2026
Премьера в мире 2 июня 2026
Производство Hunt Genesis Productions, Painted Creek Productions, Unorthodox Outcast Studios
Другие названия
Fathers

Рейтинг фильма

9.1
Оцените 13 голосов
8.3 IMDb

Отзывы о фильме

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