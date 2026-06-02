В ролях
Кайти Валлен
Natalie Dryden
Jerry Hayes
Calvin Dryden
Emilia Wallen
Young Natalie
Leslie Mechigian
Bridget Porter
Deon Hunt
Detective Parker
Yancey Fuqua
Detective Booker
Grover McCants
Chief Norris
Giovanni Arion Brown
Fred
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Харли Уоллен
Сценарист
Харли Уоллен
Композитор
Kaizad Patel, Firoze Patel
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 34 минуты
Год выпуска
2026
Премьера онлайн
2 июня 2026
Премьера в мире
2 июня 2026
Производство
Hunt Genesis Productions, Painted Creek Productions, Unorthodox Outcast Studios