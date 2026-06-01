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Постер фильма Герой родного города
Киноафиша Фильмы Герой родного города

Герой родного города

, 2026
HomeTown Hero
США / драма
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Постер фильма Герой родного города
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В ролях

Russell Satele
Johann Tuiolosega
Lori Pelenise Tuisano
Angie Tuiolosega
Itumalomanu'atele Uikirifi
Jakey Tuiolosega
Maima Savusa
Gigi Tuiolosega
Pal Tafiti
Toa Tuiolosega
Crichton Uale
Curtis
Charlie Prescott
Apelu
Christopher Pierce
Ikaika
Mason Manuma
Alvin
Tully Galuvao
Melvin
Сценарист Julian Cepeda
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 1 июня 2026
Премьера в мире 1 июня 2026
Производство Stories 4 Days
Другие названия
HomeTown Hero

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