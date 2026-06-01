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Путь паломника, часть 2 – Христина
Путь паломника, часть 2 – Христина
, 2026
Pilgram's Progress Part 2 - Christiana
США / анимация
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О мультфильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
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В ролях
Tressa Ohler
Christiana
Sandra Dee Richardson
Mrs. Know-Nothing
Sandra Dee Richardson
Mrs. Know-Nothing
Nancy Hamilton
Interpreter
Nancy Hamilton
Interpreter
Desiree DeAnda
Johnathan
John Demakas
Samuel
John Demakas
Samuel
John Demakas
Samuel
Joe Deas
Shadow Voices
Michelle LeMay
King's Messengers
Michelle LeMay
King's Messengers
Режиссер
Nancy Hamilton
Сценарист
Nancy Hamilton
Все актеры и съемочная группа
Детали мультфильма
Страна
США
Год выпуска
2026
Премьера онлайн
1 июня 2026
Премьера в мире
1 июня 2026
Производство
Vision Video, Christian History Institute, Golden Eagle Films / Myers Media
Другие названия
Pilgram's Progress Part 2 - Christiana
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