В ролях
Lindsay Walker
Versh Guard
James Drake Coleman
Logan
James Drake Coleman
Logan
Travis Hedges Williams
Director John Camble
Chiara McCarty
Commander Lewis
James Caleb Lindsley
Christopher
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
James Drake Coleman
Сценарист
James Drake Coleman
Композитор
James Drake Coleman
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
2 часа 2 минуты
Год выпуска
2026
Премьера онлайн
1 июня 2026
Премьера в мире
1 июня 2026
Бюджет
$20 000
Производство
Wild Canvas Media, Regardless Productions, Reed Street Films