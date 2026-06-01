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Могучий человек и Великий летний плеск
Могучий человек и Великий летний плеск
, 2026
Mighty Man and the Great Summer Splash
США / анимация
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О мультфильме
Расписание
Персоны
Постеры
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В ролях
Bill Rogers
Mighty Man - Orange Sherbert
Blythe Melin
Throttle
Damon Webb
Mint Chip
Jared Bosket
Jack
Joshua Graham
Pop
Ed Mace
Gauge
Jenny Maxwell
Autumn - Summer
Don McDonald
MagForce Mack
John Mondelli
Crank - Tater
Cat Protano
Millie
Сценарист
Ethan Briscoe
,
Bill Rogers
Композитор
Richard Tsutomu Williams
Все актеры и съемочная группа
Детали мультфильма
Страна
США
Год выпуска
2026
Премьера онлайн
1 июня 2026
Премьера в мире
1 июня 2026
Бюджет
$25 000
Производство
Treasure Rock Productions
Другие названия
Mighty Man and the Great Summer Splash
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