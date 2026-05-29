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Постер фильма День раскрытия пришельцев
6.7
Киноафиша Фильмы День раскрытия пришельцев
6.7

День раскрытия пришельцев

, 2026
Alien Disclosure Day
США / боевик, приключения, фантастика
Пойду 2
Не пойду 0
Постер фильма День раскрытия пришельцев
6.7
Пойду 2
Не пойду 0

В ролях

Eugenia Gonzales
Self - Captain Vega
Matthew Gademske
Draven
Grace Nix
Amy
Sunami Rodriguez
Adams
Montel Bush
Wilson
Jerry Ferrell
Max
Robert Alkire II
General Kruger
Davon Smith
Zavala
Sam Little
Self - Snider
Courtney Marie Simpson
Jennings
Krymis J Fernando
Lester Sorrento
Aris Averkiou
Doctor Paul Cook
Режиссер Adrian Avila
Сценарист Adrian Avila, Gabriel Avila
Композитор Микель Шэйн Пратнер, PJ Ramirez
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 29 мая 2026
Премьера в мире 29 мая 2026
Производство The Asylum
Другие названия
Alien Disclosure Day, Alien Discovery Day, Dia D

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 11 голосов
4.3 IMDb

Отзывы о фильме

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