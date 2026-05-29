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Скоро в прокате «Её личный ад»
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День раскрытия пришельцев
6.7
День раскрытия пришельцев
, 2026
Alien Disclosure Day
США / боевик, приключения, фантастика
Пойду
2
Не пойду
0
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
6.7
Пойду
2
Не пойду
0
В ролях
Eugenia Gonzales
Self - Captain Vega
Matthew Gademske
Draven
Grace Nix
Amy
Sunami Rodriguez
Adams
Montel Bush
Wilson
Jerry Ferrell
Max
Robert Alkire II
General Kruger
Davon Smith
Zavala
Sam Little
Self - Snider
Courtney Marie Simpson
Jennings
Krymis J Fernando
Lester Sorrento
Aris Averkiou
Doctor Paul Cook
Режиссер
Adrian Avila
Сценарист
Adrian Avila
,
Gabriel Avila
Композитор
Микель Шэйн Пратнер
,
PJ Ramirez
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Год выпуска
2026
Премьера онлайн
29 мая 2026
Премьера в мире
29 мая 2026
Производство
The Asylum
Другие названия
Alien Disclosure Day, Alien Discovery Day, Dia D
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Рейтинг фильма
6.7
Оцените
11
голосов
4.3
IMDb
Отзывы о фильме
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