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Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой»
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Тристан навсегда
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Тристан навсегда
, 2026
Tristan Forever
Швейцария / документальный
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Не пойду
0
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
8.0
Пойду
0
Не пойду
0
О фильме
На протяжении 30 лет врач из Парижа поддерживал дружбу с рыбаком на острове Тристан-да-Кунья, самом изолированном обитаемом острове в мире. Теперь он снова возвращается туда с планом остаться навсегда.
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В ролях
Лоран Боннардо
Loran
Мартин Грин
Martin
Гленда Роджерс
Glenda
Андерсон Грин
Anderson
Конрад Гласс
Police Officer
Philip Kendall
Administrator
Holly Rogers
Holly
Jason Green
Jason
Режиссер
Тобиас Нёлле
,
Лоран Боннардо
Сценарист
Тобиас Нёлле
Композитор
Майкл Саутер
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Швейцария
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2026
Премьера в мире
15 февраля 2026
Производство
Hugofilm Features, SRG - SSR, Schweizer Radio und Fernsehen (SRF)
Другие названия
Tristan Forever, Na zawsze Tristan, Τριστάν για πάντα
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Рейтинг фильма
8.0
Оцените
10
голосов
7.8
IMDb
Отзывы о фильме
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Майкл
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