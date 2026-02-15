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Постер фильма Тристан навсегда
8.0
Киноафиша Фильмы Тристан навсегда
8.0

Тристан навсегда

, 2026
Tristan Forever
Швейцария / документальный
Пойду 0
Не пойду 0
Постер фильма Тристан навсегда
8.0
Пойду 0
Не пойду 0

О фильме

На протяжении 30 лет врач из Парижа поддерживал дружбу с рыбаком на острове Тристан-да-Кунья, самом изолированном обитаемом острове в мире. Теперь он снова возвращается туда с планом остаться навсегда.

В ролях

Лоран Боннардо
Loran
Мартин Грин
Martin
Гленда Роджерс
Glenda
Андерсон Грин
Anderson
Конрад Гласс
Police Officer
Philip Kendall
Administrator
Holly Rogers
Holly
Jason Green
Jason
Режиссер Тобиас Нёлле, Лоран Боннардо
Сценарист Тобиас Нёлле
Композитор Майкл Саутер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Швейцария
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 15 февраля 2026
Производство Hugofilm Features, SRG - SSR, Schweizer Radio und Fernsehen (SRF)
Другие названия
Tristan Forever, Na zawsze Tristan, Τριστάν για πάντα

Рейтинг фильма

8.0
Оцените 10 голосов
7.8 IMDb

Отзывы о фильме

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