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Кровь на мысе

Blood on the Promontory
США / драма, вестерн / 18+

В ролях

Сэм Уортингтон
Сэм Уортингтон
Джай Кортни
Джай Кортни
Джек Куэйд
Джек Куэйд
Джейден Мартелл
Джейден Мартелл
ЛаМоника Гарретт
ЛаМоника Гарретт
Tokala Black Elk
Thousand Eyes
Spencer Jarman
Assistant
Ноэль Фишер
Ноэль Фишер
Даллас Робертс
Даллас Робертс
Ronan Hice
Panicked Pink
Кевин О. Ранкин
Кевин О. Ранкин
Режиссер Рэй Мендоса
Сценарист Evan Cooper
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Производство Big Newport Studios, WME Independent
Другие названия
Blood on the Promontory

Рейтинг фильма

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