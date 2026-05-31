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Успешная, но одинокая Мария и её взрослый сын уже с раздражением делят общее пространство квартиры. Приняв предложение выйти замуж от ухаживающего за ней Михаила, женщина надеется впервые за долгие годы построить личное счастье и переезжает к возлюбленному. Её надежды на семейную идиллию разрушает взрослый сын мужчины, вернувшийся свести счёты с отцом. А Михаил оказывается совсем не тем человеком, которым хочет казаться быть. Делая вынужденный шаг в осознанное одиночество Мария впервые делает выбор в пользу главного человека в своей жизни — себя.