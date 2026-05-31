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Постер фильма Взрослый сын
Киноафиша Фильмы Взрослый сын

Взрослый сын

, 2025
Vzroslyy syn
Россия / драма / 18+
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Постер фильма Взрослый сын
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О фильме

Успешная, но одинокая Мария и её взрослый сын уже с раздражением делят общее пространство квартиры. Приняв предложение выйти замуж от ухаживающего за ней Михаила, женщина надеется впервые за долгие годы построить личное счастье и переезжает к возлюбленному. Её надежды на семейную идиллию разрушает взрослый сын мужчины, вернувшийся свести счёты с отцом. А Михаил оказывается совсем не тем человеком, которым хочет казаться быть. Делая вынужденный шаг в осознанное одиночество Мария впервые делает выбор в пользу главного человека в своей жизни — себя.

В ролях

Дарья Михайлова
Дарья Михайлова
Mariya
Владислав Ветров
Владислав Ветров
Кузьма Котрелев
Кузьма Котрелев
Ольга Лапшина
Ольга Лапшина
Дарья Жовнер
Дарья Жовнер
Андрей Кайков
Андрей Кайков
Федор Федотов
Федор Федотов
Ольга Матушкина
Анастасия Светлова
Fyodor Rumyantsev
Режиссер Иван Шкундов, Ivan Shkundov
Сценарист Ivan Shkundov
Композитор Aleksandr Dormidontov
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 31 мая 2026
Производство Dinastiya
Другие названия
Vzroslyy syn, Взрослый сын

Рейтинг фильма

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