Фигуристка Эмили оказалась одна на льдине, дрейфующей в Северном Ледовитом океане. Её уносит течением, лёд тает под ногами, а помощи ждать неоткуда. У девушки есть только спальный мешок и мобильный телефон, а единственный голос, прорвавшийся сквозь помехи в связи, пытается продать ей кондиционер. Сражаясь со стихией и собственными страхами, Эмили неожиданно сближается с детёнышем белого медведя и совершает отчаянную попытку спастись в захватывающем ледовом «шоу», декорацией для которого станет северное сияние.
|28 мая 2026
|Бразилия