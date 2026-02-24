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Постер фильма Бегущая по льду
3.3
Бегущая по льду - Трейлер
Киноафиша Фильмы Бегущая по льду
3.3

Бегущая по льду

, 2026
Ice Skater
Финляндия, Греция / драма, триллер / 18+
Трейлеры
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Постер фильма Бегущая по льду
3.3
Пойду 0
Не пойду 0
Бегущая по льду - Трейлер
Бегущая по льду  Трейлер

О фильме

Фигуристка Эмили оказалась одна на льдине, дрейфующей в Северном Ледовитом океане. Её уносит течением, лёд тает под ногами, а помощи ждать неоткуда. У девушки есть только спальный мешок и мобильный телефон, а единственный голос, прорвавшийся сквозь помехи в связи, пытается продать ей кондиционер. Сражаясь со стихией и собственными страхами, Эмили неожиданно сближается с детёнышем белого медведя и совершает отчаянную попытку спастись в захватывающем ледовом «шоу», декорацией для которого станет северное сияние.

В ролях

Теа Софи Лох Несс
Теа Софи Лох Несс
Emily
Nikos Koukas
Harry
Mimi Roivainen
Young Anna
Jasmin Simonen
Young Emily
Режиссер Таави Вартия
Сценарист Таави Вартия
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Финляндия / Греция
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 24 февраля 2026
Премьера в мире 24 февраля 2026
Дата выхода
28 мая 2026 Бразилия

Где посмотреть фильм

ОККО, ИВИ
Производство A Xanaheim Original, Inkas Film & T.V. Productions, Whatevergroup Oy
Другие названия
Ice Skater, The Drift, Dryf, Infierno Bajo Cero, Perdida no Ártico, The Drift - Gnadenlose Arktis, Ice Skater: Perdida no Gelo

Рейтинг фильма

3.3
Оцените 10 голосов
3.3 IMDb

Трейлеры фильма

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Бегущая по льду - Трейлер
Бегущая по льду Трейлер
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