Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Смертельный оргазм
6.3
Смертельный оргазм - Официальный трейлер
Киноафиша Фильмы Смертельный оргазм
6.3

Смертельный оргазм

, 2015
Deathgasm
Новая Зеландия / комедия, ужасы, музыка / 18+
Трейлеры
Постер фильма Смертельный оргазм
6.3
Смертельный оргазм - Официальный трейлер
Смертельный оргазм  Официальный трейлер

О фильме

Броди — старшеклассник, которому очень не повезло с родителями: отца он никогда не видел, а мать-наркоманку положили в психиатрическую клинику. После того, как парень остался один, он был вынужден переехать к своему дядюшке, который с головой окунулся в религию. С первой же встречи у него не заладились отношения с двоюродным братом Дэвидом, несмотря на то, что они являются ровесниками. У них абсолютно нет точек соприкосновения: Броди обожает тяжелую музыку и ведет образ жизни «металиста», а Дэвид является спортсменом и часто издевается над слабыми ребятами. В новой школе Броди очень быстро заводит друзей из местных лузеров, а вскоре он знакомится с Заком, который, как и он, любит тяжелую музыку. Через некоторое время они создают группу «Смертельный оргазм» и начинают исполнять блэк-металл. На одной из репетиций парни находят старинные страницы «Черного гимна» и открывают врата в потусторонний мир...

В ролях

Майло Коуторн
Brodie
Delaney Tabron
Shanna
Колин Мой
Uncle Albert
Кейт Эллиотт
Стивен Ур
Rikki Daggers
Эролл Шанд
Эролл Шанд
Камерон Родс
Кэмпбелл Русселье
Дэн Вейнт
Тим ван Даммен
Морган Альбрехт
Ант Тимпсон
Ант Тимпсон
Режиссер Джейсон Ли Хауден
Сценарист Джейсон Ли Хауден
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Новая Зеландия
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 4 июля 2015
Премьера в мире 4 июля 2015
Дата выхода
28 августа 2015 Великобритания 15
2 октября 2015 США NR
31 октября 2015 Финляндия
Производство Metalheads, MPI Media Group, New Zealand Film Commission
Другие названия
Deathgasm, Deathgasm - A Banda do Diabo, Halál metál, Heavy Metal Apocalypse, Heavy Métal Apocalypse, Mortegasmo, Śmierćgazm, Śmiertelny orgazm, Surmgasm, Смертельный оргазм, デビルズ・メタル

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Смертельный оргазм - Официальный трейлер
Смертельный оргазм Официальный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Отпуск на всю голову
Отпуск на всю голову
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Можно ли укладывать новые полы на старый ламинат или линолеум: одна ошибка поднимет всё покрытие дыбом
Натираю утюг спичечным коробком, а внутрь лью минералку: 4 хитрости, после которых не прилипает к одежде
Мы даже в туалет всю жизнь ходили неправильно: один девайс в уборной облегчит вам жизнь
Месси опозорился в финале ЧМ-26, но все равно лучший в истории: один фильм Netflix это доказал раз и навсегда
Новую мини-дораму от Netflix смотреть одно удовольствие: уже получила 7.7 на IMDb за «идеальный хронометраж» – всего 8 серий
Включив «Гарри Поттера» от HBO, Хогвартс вы не увидите до самого финала: первые подробности рассекретил оператор
«Вокзал для двоих» любят все — но вот дословно процитировать его сможет не каждый (тест)
«Игра престолов» встретила «Очень странные дела» в забытом фэнтези НВО: 23 серии – и ни единой проходной (еще и со звездами Marvel)
Спросил у ИИ, какое фэнтези – лучшее после «Властелина колец»: «Игра престолов» «пролетела», как фанера над Москвой
Раз 10 смотрела «Интерстеллар», но только недавно узнала, что к его созданию приложили руку русские
Как Маша попала к Медведю — уже никто и не помнит: дружба началась с забытой серии, набравшей 215 000 000 просмотров
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше