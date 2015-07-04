Броди — старшеклассник, которому очень не повезло с родителями: отца он никогда не видел, а мать-наркоманку положили в психиатрическую клинику. После того, как парень остался один, он был вынужден переехать к своему дядюшке, который с головой окунулся в религию. С первой же встречи у него не заладились отношения с двоюродным братом Дэвидом, несмотря на то, что они являются ровесниками. У них абсолютно нет точек соприкосновения: Броди обожает тяжелую музыку и ведет образ жизни «металиста», а Дэвид является спортсменом и часто издевается над слабыми ребятами. В новой школе Броди очень быстро заводит друзей из местных лузеров, а вскоре он знакомится с Заком, который, как и он, любит тяжелую музыку. Через некоторое время они создают группу «Смертельный оргазм» и начинают исполнять блэк-металл. На одной из репетиций парни находят старинные страницы «Черного гимна» и открывают врата в потусторонний мир...