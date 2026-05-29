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Постер фильма Chardikala
9.6
Chardikala - Тизер
Киноафиша Фильмы Chardikala
9.6

Chardikala

, 2026
Chardikala
Индия / драма
Трейлеры
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Постер фильма Chardikala
9.6
Пойду 0
Не пойду 0
Chardikala - Тизер
Chardikala  Тизер

В ролях

Амми Вирк
Roopi Gill
Jarnail Singh
Naiqra Dhillon
Amiek Virk
Aks Mehraj
Shamsher
Sheena Saini
Parminder Gill
Mother
Sandeep Singh
Режиссер Amarjit Singh Saron
Композитор Advait Nemlekar, Arabinda Neog
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 29 мая 2026
Дата выхода
29 мая 2026 Великобритания 12A
29 мая 2026 Индия
29 мая 2026 ОАЭ 18TC
Сборы в мире $271 287
Производство Mad 4 Films
Другие названия
Chardikala, Zakhma Toh Chardikala Tak

Рейтинг фильма

9.6
Оцените 11 голосов
9.2 IMDb

Трейлеры фильма

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Chardikala - Тизер
Chardikala Тизер
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Отзывы о фильме

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