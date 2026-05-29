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Chardikala
9.6
Chardikala
, 2026
Chardikala
Индия / драма
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Трейлеры
9.6
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Chardikala
Тизер
Тизер
В ролях
Амми Вирк
Roopi Gill
Jarnail Singh
Naiqra Dhillon
Amiek Virk
Aks Mehraj
Shamsher
Sheena Saini
Parminder Gill
Mother
Sandeep Singh
Режиссер
Amarjit Singh Saron
Композитор
Advait Nemlekar
,
Arabinda Neog
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 30 минут
Год выпуска
2026
Премьера в мире
29 мая 2026
Дата выхода
29 мая 2026
Великобритания
12A
29 мая 2026
Индия
29 мая 2026
ОАЭ
18TC
Сборы в мире
$271 287
Производство
Mad 4 Films
Другие названия
Chardikala, Zakhma Toh Chardikala Tak
Еще
Рейтинг фильма
9.6
Оцените
11
голосов
9.2
IMDb
Трейлеры фильма
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Chardikala
Тизер
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