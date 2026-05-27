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Постер фильма Zombeid
6.9
Киноафиша Фильмы Zombeid
6.9

Zombeid

, 2026
Zombeid
Индия / боевик, ужасы, триллер
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Постер фильма Zombeid
6.9
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Fahad Mustafa
Mehwish Hayat
Джавед Шейх
Мохсин Аббас Хайдер
Irfan Motiwala
Sho
Babar Ali
Dodi Khan
Ahsen Murad
Zayn Shah
Rameez
Syed Jameel
Police Wala
Режиссер Набиль Куреши
Сценарист Fizza Ali Meerza, Набиль Куреши
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 27 мая 2026
Дата выхода
27 мая 2026 ОАЭ 18TC
Сборы в мире $96 022
Производство Filmwala Pictures
Другие названия
Zombeid

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 11 голосов
6.5 IMDb

Отзывы о фильме

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