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, 2026
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Кыргызстан / драма / 16+
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О фильме

Дамир — успешный бизнесмен. Азамат работает инженером в Республике Корея. После нападения на Дамира он оказывается в реанимации. Пока ведётся расследование, на допрос в качестве подозреваемых начинают вызывать Азамата и супругу Дамира — Чолпон.В ходе следствия раскрываются события школьных лет Азамата, Дамира и Чолпон, а также всё, через что им пришлось пройти до сегодняшнего дня.Будет ли найден преступник? Выживет ли Дамир? И как сложится дальнейшая судьба остальных героев?

Детали фильма

Страна Кыргызстан
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 21 мая 2026
Дата выхода
21 мая 2026 Кыргызстан 16+

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