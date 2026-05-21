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Дамир — успешный бизнесмен. Азамат работает инженером в Республике Корея. После нападения на Дамира он оказывается в реанимации. Пока ведётся расследование, на допрос в качестве подозреваемых начинают вызывать Азамата и супругу Дамира — Чолпон.В ходе следствия раскрываются события школьных лет Азамата, Дамира и Чолпон, а также всё, через что им пришлось пройти до сегодняшнего дня.Будет ли найден преступник? Выживет ли Дамир? И как сложится дальнейшая судьба остальных героев?
|21 мая 2026
|Кыргызстан
|16+