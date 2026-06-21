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Постер фильма TheatreHD: Евгений Онегин
TheatreHD: Евгений Онегин - Трейлер
Киноафиша Фильмы TheatreHD: Евгений Онегин

TheatreHD: Евгений Онегин

, 2026
TheatreHD: Eugene Onegin
Россия / спектакль / 12+
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Постер фильма TheatreHD: Евгений Онегин
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TheatreHD: Евгений Онегин - Трейлер
TheatreHD: Евгений Онегин  Трейлер

О фильме

В пространстве русской зимы на сцене Маяковки самый известный пушкинский сюжет звучит в исполнении молодых артистов, почти ровесников героев. Их молодость и самоирония автора превращают «энциклопедию русской жизни» в искренний поэтический театр, где поэзия не форма текста, а образ жизни. Гадания с народными песнями, именины, зимняя дорога, танцы на балу – всё это возникает не как приметы старины, а оживает в современном прочтении. Создатели спектакля продолжают исследовать природные стихии на сцене. В декорациях народного художника Владимира Арефьева разные состояния воды проявляют летучесть авторского слога и переменчивость главного героя. Снег то укутывает сцену перинами, то трещит морозами, то превращается в капель. Флешбэки, сны, размышления о прошлом меняют линейный ход истории и заставляют заново знакомиться с хрестоматийными героями. Этот «Евгений Онегин» рассчитывает на диалог со зрителем, хорошо знающим первоисточник и способным оценить хулиганства Пушкина на сцене. Егор Перегудов: «Пушкин – это «летучие творения». А что может быть более летучим, чем юмор? Именно он и создаёт движение воздуха в произведении, которому 200 лет. Количество ярлыков, навешанных на текст, который половина зала знает наизусть, столь огромно, что, в первую очередь, мы старались обойти театральные штампы. Мы воспринимаем «Онегина» не как «энциклопедию русской жизни», а как личный дневник Пушкина, «искренний журнал» – так формулирует сам автор. Наблюдения поэта за современностью, его размышления о любви и дружбе пронизаны огромной иронией и самоиронией. На этой интонации мы и создаём спектакль».

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 3 часа 0 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 21 июня 2026
Дата выхода
21 июня 2026 Казахстан 12+

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TheatreHD: Евгений Онегин - Трейлер
TheatreHD: Евгений Онегин Трейлер
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Синема Парк Европейский
15:00 от 800 ₽
Полное расписание и билеты

«TheatreHD: Евгений Онегин» в кинотеатрах

сб 25 вс 26
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Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
15:00 от 800 ₽
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