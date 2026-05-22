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2.6
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Mera Lyari
2.6
Mera Lyari
, 2026
Mera Lyari
Пакистан / драма, спорт
Трейлеры
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
2.6
Mera Lyari
Трейлер
Трейлер
В ролях
Nayyar Ejaz
Arif Baloch
Dananeer Mobeen
Afsana Baloch
Samiya Mumtaz
Summaya Mumtaz
Shakira
Ayesha Omar
Behnaz Baloch
Аднан Шах
Faiq Khan
Сценарист
Абу Алиха
Композитор
Ali Allahditta
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Пакистан
Продолжительность
1 час 36 минут
Год выпуска
2026
Бюджет
$100 000
Сборы в мире
$3 533
Производство
Hawks Bay Studios
Другие названия
Mera Lyari
Еще
Рейтинг фильма
2.6
Оцените
10
голосов
2.5
IMDb
Трейлеры фильма
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Mera Lyari
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