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Постер фильма Mera Lyari
2.6
Mera Lyari - Трейлер
Киноафиша Фильмы Mera Lyari
2.6

Mera Lyari

, 2026
Mera Lyari
Пакистан / драма, спорт
Трейлеры
Постер фильма Mera Lyari
2.6
Mera Lyari - Трейлер
Mera Lyari  Трейлер

В ролях

Nayyar Ejaz
Arif Baloch
Dananeer Mobeen
Afsana Baloch
Samiya Mumtaz
Summaya Mumtaz
Shakira
Ayesha Omar
Behnaz Baloch
Аднан Шах
Faiq Khan
Сценарист Абу Алиха
Композитор Ali Allahditta
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Пакистан
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2026
Бюджет $100 000
Сборы в мире $3 533
Производство Hawks Bay Studios
Другие названия
Mera Lyari

Рейтинг фильма

2.6
Оцените 10 голосов
2.5 IMDb

Трейлеры фильма

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Mera Lyari - Трейлер
Mera Lyari Трейлер
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Отзывы о фильме

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