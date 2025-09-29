В ролях
Jordan Mooney
Arthur Cole
Mihi Te Rauhi Daniels
Hinemoana
Turia Schmidt-Peke
Arorangi
Elliot Blakely
Thomas Boyd
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Таратоа Стаппард
Сценарист
Таратоа Стаппард
Композитор
Karl Sölve Steven, Rob Thorne
Детали фильма
Страна
Новая Зеландия
Продолжительность
1 час 29 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
29 сентября 2025
Дата выхода
|22 апреля 2026
|Франция
|
|12
Сборы в мире
$224 328
Производство
Hinterland Creative, MPI Media Group, New Zealand Film Commission
Другие названия
Marama, La herencia del mal, Mārama