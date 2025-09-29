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Постер фильма Марама
6.3
Марама - Официальный трейлер
Киноафиша Фильмы Марама
6.3

Марама

, 2025
Marama
Новая Зеландия / драма, ужасы, детектив / 18+
Трейлеры
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Постер фильма Марама
6.3
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Марама - Официальный трейлер
Марама  Официальный трейлер

О фильме

Готический хоррор о мести в маорийском стиле, действие которого происходит в викторианской Англии в 1859 году.

В ролях

Ариана Осборн
Mary
Тоби Стивенс
Тоби Стивенс
Nathaniel Cole
Umi Myers
Peggy
Эвелин Тауэрси
Anne
Эролл Шанд
Эролл Шанд
Jack Fenton
Jordan Mooney
Arthur Cole
Mihi Te Rauhi Daniels
Hinemoana
Turia Schmidt-Peke
Arorangi
Elliot Blakely
Thomas Boyd
Джонно Робертс
Driver
Режиссер Таратоа Стаппард
Сценарист Таратоа Стаппард
Композитор Karl Sölve Steven, Rob Thorne
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Новая Зеландия
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 29 сентября 2025
Дата выхода
22 апреля 2026 Франция 12
Сборы в мире $224 328
Производство Hinterland Creative, MPI Media Group, New Zealand Film Commission
Другие названия
Marama, La herencia del mal, Mārama

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Марама - Официальный трейлер
Марама Официальный трейлер
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Отзывы о фильме

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