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Постер фильма Самое маленькое представление на свете
6.9
Киноафиша Фильмы Самое маленькое представление на свете
6.9

Самое маленькое представление на свете

, 1957
The Smallest Show on Earth
комедия / 18+
Постер фильма Самое маленькое представление на свете
6.9

О фильме

Джин и Билл — супружеская пара, которая пытается свести концы с концами. Неожиданно они получают телеграмму, сообщающую, что давно потерянный дядя Билла умер и оставил им свой бизнес — кинотеатр в городе Слафборо. К сожалению, они не могут продать его за те деньги, на которые надеялись, поскольку обнаруживают, что он разваливается и почти ничего не стоит.

В ролях

Вирджиния МакКенна
Jean Spenser
Билл Тревес
Matt Spenser
Маргарет Разерфорд
Mrs. Fazackalee
Питер Селлерс
Питер Селлерс
Percy Quill
Бернард Майлз
Old Tom
Фрэнсис де Волфф
Albert Hardcastle
Лесли Филлипс
Robin Carter
Sidney James
Mr. Hogg
Джордж Кросс
Commissionaire
Стрингер Дэвис
Майкл Коркоран
Лиз Фрайзер
Режиссер Бэзил Дирден
Сценарист Уильям Роуз, John Eldridge
Композитор Уильям Элвин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 1957
Премьера в мире 9 апреля 1957
Дата выхода
3 февраля 1962 Австрия 12
18 мая 1957 Великобритания U
9 апреля 1957 США
31 октября 1960 Швеция Btl
Производство British Lion Film Corporation, Shepperton Studios, Hallmark Productions
Другие названия
The Smallest Show on Earth, Die kleinste Schau der Welt, Big Time Operators, Chijou saishou no show, Den tossede biograf, El espectáculo más chico del mundo, Förlustelsens hus, La pazza eredità, Luzes sem Ribalta, Najmensie kino na svete, Najmniejsze widowisko świata, Najskromniejsze kino w dziejach, O moștenire cu bucluc, Pennitön perintö, Sous le plus petit chapiteau du monde, Världens minsta show, Verdens minste show, Οι 3 συνωμόται, Ραντεβού στο σινεμά, Самое маленькое представление на свете

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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