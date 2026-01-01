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Джин и Билл — супружеская пара, которая пытается свести концы с концами. Неожиданно они получают телеграмму, сообщающую, что давно потерянный дядя Билла умер и оставил им свой бизнес — кинотеатр в городе Слафборо. К сожалению, они не могут продать его за те деньги, на которые надеялись, поскольку обнаруживают, что он разваливается и почти ничего не стоит.
|3 февраля 1962
|Австрия
|12
|18 мая 1957
|Великобритания
|U
|9 апреля 1957
|США
|31 октября 1960
|Швеция
|Btl