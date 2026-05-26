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Русалочка против Мега-челюстей
Русалочка против Мега-челюстей
, 2026
The Little Mermaid vs. Mega Jaws
фантастика
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О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Jennifer Fourteen
Nick Atlas
Trevin Pinto
Brian Berry
Режиссер
БиСи Фертни
Сценарист
БиСи Фертни
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Продолжительность
1 час 1 минута
Год выпуска
2026
Премьера онлайн
26 мая 2026
Премьера в мире
26 мая 2026
Другие названия
The Little Mermaid vs. Mega Jaws
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