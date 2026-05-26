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Постер фильма Русалочка против Мега-челюстей
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Русалочка против Мега-челюстей

, 2026
The Little Mermaid vs. Mega Jaws
фантастика
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Постер фильма Русалочка против Мега-челюстей
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В ролях

Jennifer Fourteen
Nick Atlas
Trevin Pinto
Brian Berry
Режиссер БиСи Фертни
Сценарист БиСи Фертни
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Продолжительность 1 час 1 минута
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 26 мая 2026
Премьера в мире 26 мая 2026
Другие названия
The Little Mermaid vs. Mega Jaws

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