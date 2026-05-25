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Постер фильма Питомец 2
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Питомец 2

, 2026
The Pet II
США / боевик
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Постер фильма Питомец 2
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В ролях

Маги Авила
Lydia McLane
Pierre Dulat
Режиссер D. Stevens
Сценарист Steve Mora, D. Stevens
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 25 мая 2026
Премьера в мире 25 мая 2026
Производство DsVisions
Другие названия
The Pet II, The Pet - Oligarchy 2026

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