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Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой»
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Питомец 2
Питомец 2
, 2026
The Pet II
США / боевик
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О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Маги Авила
Lydia McLane
Pierre Dulat
Режиссер
D. Stevens
Сценарист
Steve Mora
,
D. Stevens
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Год выпуска
2026
Премьера онлайн
25 мая 2026
Премьера в мире
25 мая 2026
Производство
DsVisions
Другие названия
The Pet II, The Pet - Oligarchy 2026
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