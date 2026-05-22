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Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой»
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, 2026
I Didn't Do It
США / триллер
Пойду
0
Не пойду
0
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
4.6
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Джеки Лонг
Billy Turner
Shani Marq
Det. Eva Cornette
Уэсли Джонатан
Chief Peter Fairaday
Carlo Mendez
Det. Lopez
Victoria Nuckles
Samantha Turner
Travis 'T.J.' Johnson
Derrick
Jaszay Carroll
Emily Watson
Arya Desai
Tabitha
Cherish Michael
Rose Turner
Joslyn Y Hall
Loren Whatson
Onika Day
IA Agent Williams
Сценарист
Chaz Echols
Композитор
Immanuel Rich
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Год выпуска
2026
Премьера онлайн
22 мая 2026
Премьера в мире
22 мая 2026
Производство
Footage Films
Другие названия
I Didn't Do It
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Рейтинг фильма
4.6
Оцените
15
голосов
4.6
IMDb
Отзывы о фильме
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