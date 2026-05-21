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Постер фильма Кайл Ларсон против «Дабла»
6.7
Кайл Ларсон против «Дабла» - Трейлер
Киноафиша Фильмы Кайл Ларсон против «Дабла»
6.7

Кайл Ларсон против «Дабла»

, 2026
Kyle Larson vs. The Double
США / документальный, спорт
Трейлеры
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Постер фильма Кайл Ларсон против «Дабла»
6.7
Пойду 0
Не пойду 0
Кайл Ларсон против «Дабла» - Трейлер
Кайл Ларсон против «Дабла»  Трейлер

В ролях

Kyle Larson
Self
Ashley Aldridge
Self
Jared Allen
Self
Justin Allgaier
Self
Jeff Andrews
Self
Jake Backer
Self
Aldo Barletta
Self
Doug Boles
Self
Zak Brown
Self
Ashley Burnett
Self
Brian Campe
Self
Charlie Cranshaw
Self
Режиссер Синтия Хилл
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 21 мая 2026
Премьера в мире 21 мая 2026
Производство Hendrick Motorsports, Imagine Documentaries, Markay Media
Другие названия
Kyle Larson vs. The Double

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 15 голосов
7 IMDb

Трейлеры фильма

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Кайл Ларсон против «Дабла» - Трейлер
Кайл Ларсон против «Дабла» Трейлер
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