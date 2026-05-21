Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
6.7
Киноафиша
Фильмы
Кайл Ларсон против «Дабла»
6.7
Кайл Ларсон против «Дабла»
, 2026
Kyle Larson vs. The Double
США / документальный, спорт
Трейлеры
Пойду
0
Не пойду
0
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
6.7
Пойду
0
Не пойду
0
Кайл Ларсон против «Дабла»
Трейлер
Трейлер
В ролях
Kyle Larson
Self
Ashley Aldridge
Self
Jared Allen
Self
Justin Allgaier
Self
Jeff Andrews
Self
Jake Backer
Self
Aldo Barletta
Self
Doug Boles
Self
Zak Brown
Self
Ashley Burnett
Self
Brian Campe
Self
Charlie Cranshaw
Self
Режиссер
Синтия Хилл
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Год выпуска
2026
Премьера онлайн
21 мая 2026
Премьера в мире
21 мая 2026
Производство
Hendrick Motorsports, Imagine Documentaries, Markay Media
Другие названия
Kyle Larson vs. The Double
Еще
Рейтинг фильма
6.7
Оцените
15
голосов
7
IMDb
Трейлеры фильма
Все трейлеры
Кайл Ларсон против «Дабла»
Трейлер
0
0
Все трейлеры
Все главные трейлеры на нашем канале
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Отзывы
2026, США, ужасы
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Кодекс Данте
Отзывы
2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Отпуск на всю голову
Отзывы
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Отзывы
2006, США, боевик, криминал, триллер
Следом за MAX россиян лишили и ВКонтакте: что будет с уведомлениями и как теперь обновлять мессенджер на Android
Рулон туалетной бумаги в таз – и заливаю доверху: через 10 минут вся кухня и ванна сияют даже без дорогущего клининга
В Госдуме сделали первое заявление о блокировке «Гугла» в РФ после удаления MAX из Google Play
Это детектив от Netflix 100% понравится фанатам «Первого отдела» и «Декстера»: всего лишь 5 эпизодов и реальная история в основе
Вы неизлечимо больны советским кино, если угадаете хотя бы 4/6 фильмов СССР по диагнозу врачей (сложный тест)
Аль Пачино, Робин Уильямс и 7,2 на IMDb: фильм, который Нолан считает «одной из моих самых личных картин», миллионы пропустили, а зря
Одна из лучших советских комедий получила на Западе жутко депрессивный постер: угадаете, какая? (Спойлер: не Гайдай!)
Ривз, Джекман и Кавилл утирают слезы: эти 3 голливудских хита оборвались на самом интересном — фанаты до сих пор требуют продолжения
Спросил у ИИ, что будет в 6-м сезоне «Первого отдела»: Брагина меж двух огней и расследование дела Талькова
«Бриллиантовую руку» обожают все, но иностранцы ставят на пьедестал совсем другую комедию СССР: у этого «шедевра» 8,3 на IMDb
Ефремов после развода лишился крыши над головой: теперь ютится в съёмной «двушке» с молодой актрисой
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667