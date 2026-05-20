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Постер фильма Робертсоны
Киноафиша Фильмы Робертсоны

Робертсоны

, 2026
The Robertsons
США / боевик
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Постер фильма Робертсоны
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В ролях

Emily Robertson
Natasha
Piper Hallowell
Isabella
Noah Martin
Ezzeakle
Emma Robertson
Emma
Kayla Dots
Daniela
Сценарист Joey Fernandez
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 1 минута
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 20 мая 2026
Премьера в мире 20 мая 2026
Бюджет $230
Производство Slashing Studios
Другие названия
The Robertsons

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