Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Её личный ад» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Любовь по всему свету
8.1
Любовь по всему свету - Трейлер
Киноафиша Фильмы Любовь по всему свету
8.1

Любовь по всему свету

, 2021
Love Around the World
Хорватия, Германия / документальный / 18+
Трейлеры
Постер фильма Любовь по всему свету
8.1
Любовь по всему свету - Трейлер
Любовь по всему свету  Трейлер

О фильме

С момента помолвки и назначения даты свадьбы мы начали размышлять о причинах, по которым выбрали друг друга. Что было такого особенного в наших отношениях, что мы решили провести жизнь вместе? Была бы наша любовь такой же, если бы мы родились в другое время или в другом месте? Что же такое любовь на самом деле? Руководствуясь этими вопросами, мы решили отправиться в годичное кругосветное путешествие, чтобы исследовать, является ли любовь, одна из высших ценностей в нашей жизни, универсальной или она полностью обусловлена ​​обстоятельствами, окружающими нас.

В ролях

Lorrae Bradbury
Self - Interviewee
Режиссер Давор Ростухар, Анжела Ростухар, Andela Rostuhar
Сценарист Анжела Ростухар, Andela Rostuhar, Давор Ростухар
Композитор Nenad Kovacic
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Хорватия / Германия
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 14 февраля 2021
Дата выхода
18 июня 2021 Хорватия
Сборы в мире $66 917
Производство Drugi Plan
Другие названия
Love Around the World, Kärlek och relationer i världen, L'amour à travers le monde, Ljubav oko svijeta, O miłości dookoła świata

Рейтинг фильма

8.1
Оцените 10 голосов
8.1 IMDb

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Любовь по всему свету - Трейлер
Любовь по всему свету Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Отпуск на всю голову
Отпуск на всю голову
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Не сатин, не поплин и не хлопок: умные хозяйки выбирают для постельного белья в жару эту невесомую ткань - прохладно даже в +35
Я всегда «солю» ногти за 2 минуты до маникюра: результат выглядит так, будто руки только что из салона
Не курица и не жирная свинина: россияне массово переходят на это мясо — дешевле, полезнее и готовится за 30 минут
Это детектив от Netflix 100% понравится фанатам «Первого отдела» и «Декстера»: всего лишь 5 эпизодов и реальная история в основе
Вы неизлечимо больны советским кино, если угадаете хотя бы 4/6 фильмов СССР по диагнозу врачей (сложный тест)
Ривз, Джекман и Кавилл утирают слезы: эти 3 голливудских хита оборвались на самом интересном — фанаты до сих пор требуют продолжения
«Бриллиантовую руку» обожают все, но иностранцы ставят на пьедестал совсем другую комедию СССР: у этого «шедевра» 8,3 на IMDb
«Терминатор», Сара Коннор и «аста ла виста, бэйби»: только люди старше 40 лет легко наберут 5 из 5 (тест)
Одна из лучших советских комедий получила на Западе жутко депрессивный постер: угадаете, какая? (Спойлер: не Гайдай!)
Семенова пустили в расход — о худших героях «Невского» зрители долго не спорили: «Хотел выключить, когда он появлялся в кадре»
100% свежести, такого с «Домом дракона» не случалось годами: вышла самая рейтинговая серия по версии Rotten Tomatoes
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше