С момента помолвки и назначения даты свадьбы мы начали размышлять о причинах, по которым выбрали друг друга. Что было такого особенного в наших отношениях, что мы решили провести жизнь вместе? Была бы наша любовь такой же, если бы мы родились в другое время или в другом месте? Что же такое любовь на самом деле? Руководствуясь этими вопросами, мы решили отправиться в годичное кругосветное путешествие, чтобы исследовать, является ли любовь, одна из высших ценностей в нашей жизни, универсальной или она полностью обусловлена ​​обстоятельствами, окружающими нас.