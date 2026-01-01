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Происхождение мира

Untitled Brady Corbet American Mysticism Project
США / драма, детектив, вестерн / 18+

В ролях

Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Селена Гомес
Селена Гомес
Майкл Фассбендер
Майкл Фассбендер
Сэди Совералл
Сэди Совералл
Джо Элвин
Джо Элвин
Режиссер Брэйди Корбет
Сценарист Брэйди Корбет
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Производство Kaplan Morrison
Другие названия
The Origin of the World

Рейтинг фильма

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