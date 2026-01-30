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Постер фильма Черный Моисей
5.3
Черный Моисей - Официальный трейлер
Киноафиша Фильмы Черный Моисей
5.3

Черный Моисей

, 2026
Moses the Black
США / криминал, драма
Трейлеры
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Постер фильма Черный Моисей
5.3
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Не пойду 0
Черный Моисей - Официальный трейлер
Черный Моисей  Официальный трейлер

О фильме

Гангстер в современном Чикаго, вдохновляется историей покаяния святого IV века с тем же именем.

В ролях

Чаквуди Ивуджи
Чаквуди Ивуджи
St. Moses the Black
Омар Эппс
Омар Эппс
Malik
Кори Хендрикс
Кори Хендрикс
Mike
Клифф Чемберлен
Клифф Чемберлен
Jerry
Quavo
Straw
Ахмад Николас Фергюсон
Lil B
Wiz Khalifa
2wo-3ree
Jacqueline Williams
Nana
Deontay Wilder
Benny Mora
Cop #1
Kay Eye
Straw’s Brother
Режиссер Елена Попович
Сценарист Елена Попович
Композитор Костас Кристидес
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 13 марта 2026
Премьера в мире 30 января 2026
Дата выхода
21 мая 2026 Сербия o.A.
21 мая 2026 Черногория o.A.
Производство G-Unit Film & Television, BrooklynWorks Films, Simeon Entertainment
Другие названия
Moses the Black, Moisés, o negro

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 12 голосов
5.3 IMDb

Трейлеры фильма

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Черный Моисей - Официальный трейлер
Черный Моисей Официальный трейлер
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Отзывы о фильме

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