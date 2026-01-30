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Черный Моисей
5.3
Черный Моисей
, 2026
Moses the Black
США / криминал, драма
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О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
5.3
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Не пойду
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Черный Моисей
Официальный трейлер
Официальный трейлер
О фильме
Гангстер в современном Чикаго, вдохновляется историей покаяния святого IV века с тем же именем.
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В ролях
Чаквуди Ивуджи
St. Moses the Black
Омар Эппс
Malik
Кори Хендрикс
Mike
Клифф Чемберлен
Jerry
Quavo
Straw
Ахмад Николас Фергюсон
Lil B
Wiz Khalifa
2wo-3ree
Jacqueline Williams
Nana
Deontay Wilder
Benny Mora
Cop #1
Kay Eye
Straw’s Brother
Режиссер
Елена Попович
Сценарист
Елена Попович
Композитор
Костас Кристидес
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 44 минуты
Год выпуска
2026
Премьера онлайн
13 марта 2026
Премьера в мире
30 января 2026
Дата выхода
21 мая 2026
Сербия
o.A.
21 мая 2026
Черногория
o.A.
Производство
G-Unit Film & Television, BrooklynWorks Films, Simeon Entertainment
Другие названия
Moses the Black, Moisés, o negro
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Рейтинг фильма
5.3
Оцените
12
голосов
5.3
IMDb
Трейлеры фильма
Все трейлеры
Черный Моисей
Официальный трейлер
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