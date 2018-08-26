Рашель — скромная работница из офиса. Неожиданно она встречает Филиппа, молодого человека из богатой и влиятельной семьи. Страсть, которая вспыхивает между героями, приводит к тому, что у них рождается дочь Шанталь. Но Филипп, несмотря на то, что у него теперь есть ребёнок, не желает жениться на девушке, стоящей на более низком уровне социальной лестницы, чем он.
|22 августа 2019
|Бразилия
|4 января 2019
|Великобритания
|23 марта 2019
|Гонконг
|III
|16 мая 2019
|Греция
|7 ноября 2018
|Дания
|15
|12 июля 2019
|Испания
|7 ноября 2018
|Франция
|U
|28 июля 2022
|Южная Корея
|18