Давно не парюсь из-за отросшего маникюра — и к мастеру не бегу: беру пилочку и решаю проблему в два счета

Пару капель на кожу – и руки между походами в салон как у богини: подглядела «чудо»-средство у мастера

Всегда кладу в стиралку влажную салфетку — и наслаждаюсь чистотой: двойная польза почти даром

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Летний кино-тест для выросших в СССР: вспомните по кадру 6 фильмов про каникулы

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