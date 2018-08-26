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Постер фильма Невозможная любовь
7.0
Невозможная любовь - Официальный трейлер
Киноафиша Фильмы Невозможная любовь
7.0

Невозможная любовь

, 2018
Un amour impossible
Бельгия, Франция / биография, драма, мелодрама / 18+
Трейлеры
Постер фильма Невозможная любовь
7.0
Невозможная любовь - Официальный трейлер
Невозможная любовь  Официальный трейлер

О фильме

Рашель — скромная работница из офиса. Неожиданно она встречает Филиппа, молодого человека из богатой и влиятельной семьи. Страсть, которая вспыхивает между героями, приводит к тому, что у них рождается дочь Шанталь. Но Филипп, несмотря на то, что у него теперь есть ребёнок, не желает жениться на девушке, стоящей на более низком уровне социальной лестницы, чем он.

В ролях

Виржини Эфира
Виржини Эфира
Rachel
Нильс Шнайдер
Нильс Шнайдер
Philippe
Дженни Бет
Chantal (adulte)
Корали Руссье
Корали Руссье
Nicole
Илиана Забет
Gaby Schwartz
Гаэль Камилинди
Дидье Сандр
Дидье Сандр
Mounia Raoui
Артур Игуаль
Паскаль Танто
Паскаль Танто
Пьер Сальвадори
Пьер Сальвадори
Le médecin
Кристоф
Режиссер Катрин Корсини
Сценарист Christine Angot, Катрин Корсини, Laurette Polmanss
Композитор Грегуар Этзель
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Бельгия / Франция
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 4 января 2019
Премьера в мире 26 августа 2018
Дата выхода
22 августа 2019 Бразилия
4 января 2019 Великобритания
23 марта 2019 Гонконг III
16 мая 2019 Греция
7 ноября 2018 Дания 15
12 июля 2019 Испания
7 ноября 2018 Франция U
28 июля 2022 Южная Корея 18
Сборы в мире $2 025 113
Производство Chaz Productions, Artémis Productions, Le Pacte
Другие названия
Un amour impossible, An Impossible Love, Un amor imposible, En umulig kærlighed, Miłość niemożliwa, Olanaksız aşk, Um amor impossível, Μια αγάπη ανέφικτη, Невозможная любовь, 임파서블 러브, Eine unmögliche Liebe

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 10 голосов
7 IMDb

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Невозможная любовь - Официальный трейлер
Невозможная любовь Официальный трейлер
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Отзывы о фильме

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