Бульвар Сансет тянется на 27 миль от китайского квартала Лос-Анджелеса до самого океана – маршрут, прославившийся благодаря Филиппу Марлоу в книгах Чандлера. Особняки кинозвезд сменяются обшарпанными мотелями; эксклюзивные офисы соседствуют с ночными клубами, где выступают начинающие комики и проводятся любительские конкурсы обнаженных тел. Затем знаменитая «стрип» и легендарная голливудская кофейня Schwabs, где (говорят) девушка в обтягивающем свитере превратилась в Лану Тернер. Познакомьтесь с самыми колоритными и невероятными жителями Сансета – неудачливым импресарио шоу-бизнеса, заработавшим миллионы на продаже печенья, и застройщиком высотных зданий, который позволил Джону Уэйну поднять свою корову на лифте… счастливчики добились особого голливудского успеха, но каждый день на Сансете вы встречаете остальных: все еще ищущих прорыва, работы, сделки. Все они все еще пытаются сыграть свою роль в голливудской мечте.

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