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Постер фильма Люди бульвара Сансет
Киноафиша Фильмы Люди бульвара Сансет

Люди бульвара Сансет

, 1984
Sunset People
США / документальный / 18+
Постер фильма Люди бульвара Сансет

О фильме

Бульвар Сансет тянется на 27 миль от китайского квартала Лос-Анджелеса до самого океана – маршрут, прославившийся благодаря Филиппу Марлоу в книгах Чандлера. Особняки кинозвезд сменяются обшарпанными мотелями; эксклюзивные офисы соседствуют с ночными клубами, где выступают начинающие комики и проводятся любительские конкурсы обнаженных тел. Затем знаменитая «стрип» и легендарная голливудская кофейня Schwabs, где (говорят) девушка в обтягивающем свитере превратилась в Лану Тернер. Познакомьтесь с самыми колоритными и невероятными жителями Сансета – неудачливым импресарио шоу-бизнеса, заработавшим миллионы на продаже печенья, и застройщиком высотных зданий, который позволил Джону Уэйну поднять свою корову на лифте… счастливчики добились особого голливудского успеха, но каждый день на Сансете вы встречаете остальных: все еще ищущих прорыва, работы, сделки. Все они все еще пытаются сыграть свою роль в голливудской мечте.

В ролях

Мэл Брукс
Мэл Брукс
Self
Джон Херт
Джон Херт
Self
Сильви Вартан
Сильви Вартан
Self
Лиля Кедрова
T.J. Castronovo
Self
Mario Roccuzzo
Self
Режиссер Яна Бокова
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1984
Премьера в мире 3 марта 1984
Другие названия
Sunset People

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