В ролях
Все актеры и съемочная группа
Композитор
Federico Mercuri, Matías Mercuri
Детали фильма
Страна
Аргентина / Италия
Продолжительность
1 час 38 минут
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
16 января 2026
Премьера в мире
12 августа 2025
Дата выхода
|14 августа 2025
|Аргентина
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|20 ноября 2025
|Бразилия
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|14
|28 мая 2026
|Греция
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|23 октября 2025
|Колумбия
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|18 сентября 2025
|Перу
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|14 августа 2025
|Уругвай
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|14 августа 2025
|Чили
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|14
Сборы в мире
$545 902
Производство
Pampa Films, Gloriamundi Producciones, Dea Film
Другие названия
Homo Argentum, Argentin történetek, Homo Sapiens, Homo sapiens?