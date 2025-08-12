Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Безумная старуха» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Аргентинец
5.8
Аргентинец - Официальный трейлер
Киноафиша Фильмы Аргентинец
5.8

Аргентинец

, 2025
Homo Argentum
Аргентина, Италия / комедия / 18+
Трейлеры
Пойду 0
Не пойду 0
Постер фильма Аргентинец
5.8
Пойду 0
Не пойду 0
Аргентинец - Официальный трейлер
Аргентинец  Официальный трейлер

О фильме

История о жителях большого города, чьи поступки и убеждения вступают в противоречие с реальностью повседневной жизни.

В ролях

Гильермо Франселья
Гильермо Франселья
Various Characters
Marcelo Melingo
Sabrina Olmedo
Fernanda Lanusse
Juan Bruchou
Virginia Lagarrigue
Alberto Damián Fusaro
Pablo Palacio
Клара Ковачич
Paloma
Sol Titiunik
Javier Grassi
Ariel Martinez
Режиссер Мариано Кон, Гастон Дюпра
Сценарист Мариано Кон, Гастон Дюпра, Андрес Дюпра, Horacio Convertini
Композитор Federico Mercuri, Matías Mercuri
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Аргентина / Италия
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 16 января 2026
Премьера в мире 12 августа 2025
Дата выхода
14 августа 2025 Аргентина
20 ноября 2025 Бразилия 14
28 мая 2026 Греция
23 октября 2025 Колумбия
18 сентября 2025 Перу
14 августа 2025 Уругвай
14 августа 2025 Чили 14
Сборы в мире $545 902
Производство Pampa Films, Gloriamundi Producciones, Dea Film
Другие названия
Homo Argentum, Argentin történetek, Homo Sapiens, Homo sapiens?

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Аргентинец - Официальный трейлер
Аргентинец Официальный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Отпуск на всю голову
Отпуск на всю голову
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Старые, гнутые ложки да вилки не выкидываю — приспособил для дачи и рад: 4 простых, но полезных совета
Не курица и не жирная свинина: россияне массово переходят на это мясо — дешевле, полезнее и готовится за 30 минут
Россиян официально оставили без мессенджера МАКС: причина уже известна
100% свежести, такого с «Домом дракона» не случалось годами: вышла самая рейтинговая серия по версии Rotten Tomatoes
Это детектив от Netflix 100% понравится фанатам «Первого отдела» и «Декстера»: всего лишь 5 эпизодов и реальная история в основе
Спросил у ИИ, что будет в 6-м сезоне «Первого отдела»: Брагина меж двух огней и расследование дела Талькова
Ефремов после развода лишился крыши над головой: теперь ютится в съёмной «двушке» с молодой актрисой
«Терминатор», Сара Коннор и «аста ла виста, бэйби»: только люди старше 40 лет легко наберут 5 из 5 (тест)
Аль Пачино, Робин Уильямс и 7,2 на IMDb: фильм, который Нолан считает «одной из моих самых личных картин», миллионы пропустили, а зря
Ривз, Джекман и Кавилл утирают слезы: эти 3 голливудских хита оборвались на самом интересном — фанаты до сих пор требуют продолжения
Спустя 6 лет после «Хода королевы»: Аня Тейлор-Джой теперь в сериале Apple TV с 85% свежести — очень «адреналиновая» новинка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше