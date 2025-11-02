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Постер фильма Старик и его машина
6.1
Старик и его машина - Трейлер
Киноафиша Фильмы Старик и его машина
6.1

Старик и его машина

, 2025
The Old Man and His Car
Сингапур / драма / 18+
Трейлеры
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Постер фильма Старик и его машина
6.1
Пойду 0
Не пойду 0
Старик и его машина - Трейлер
Старик и его машина  Трейлер

В ролях

Лим Кай Тон
Kristin Tiara
Ричард Лоу
Wendy Zhuo
Yen
Санни Пэнг
Санни Пэнг
Zaleha Hamid
Steven Woon
Режиссер Michael Kam
Сценарист Michael Kam
Композитор Michael Asmara
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Сингапур
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2025
Премьера в мире 2 ноября 2025
Производство Screentone
Другие названия
The Old Man and His Car, 老破車, 老破车

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 

Трейлеры фильма

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Старик и его машина - Трейлер
Старик и его машина Трейлер
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Отзывы о фильме

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