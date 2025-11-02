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Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой»
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Старик и его машина
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Старик и его машина
, 2025
The Old Man and His Car
Сингапур / драма / 18+
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О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
6.1
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Старик и его машина
Трейлер
Трейлер
В ролях
Лим Кай Тон
Kristin Tiara
Ричард Лоу
Wendy Zhuo
Yen
Санни Пэнг
Zaleha Hamid
Steven Woon
Режиссер
Michael Kam
Сценарист
Michael Kam
Композитор
Michael Asmara
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Сингапур
Продолжительность
1 час 22 минуты
Год выпуска
2025
Премьера в мире
2 ноября 2025
Производство
Screentone
Другие названия
The Old Man and His Car, 老破車, 老破车
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Рейтинг фильма
6.1
Оцените
10
голосов
6.1
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
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Старик и его машина
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