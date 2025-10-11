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Постер фильма Sun Ra: Вспышка сверхджазовой
7.4
Sun Ra: Вспышка сверхджазовой - Официальный трейлер
Киноафиша Фильмы Sun Ra: Вспышка сверхджазовой
7.4

Sun Ra: Вспышка сверхджазовой

, 2025
Sun Ra: Do the Impossible
США / биография, документальный, музыка / 18+
Трейлеры
Пойду 1
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Постер фильма Sun Ra: Вспышка сверхджазовой
7.4
Пойду 1
Не пойду 0
Sun Ra: Вспышка сверхджазовой - Официальный трейлер
Sun Ra: Вспышка сверхджазовой  Официальный трейлер

О фильме

Портрет одного из самых влиятельных джазовых музыкантов, чьи идеи не только перевернули саму природу джаза, но и повлияли на самых разных артистов — от Дэвида Боуи и Африки Бамбаты до Aphex Twin и Sonic Youth.

В ролях

Sun Ra
Ahmed Abdullah
Self
Marshall Allen
Self
Alex Blake
Self
Майлз Дэвис
Self
Dick Griffin
Self
Craig Harris
Self
Jackie McLean
Self
Чарльз Мингус
Self
Джейсон Моран
Self
Ишмаэль Рид
Self
Cheryl Banks-Smith
Self
Режиссер Christine Turner
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2025
Премьера в мире 11 октября 2025
Производство Firelight Films
Другие названия
Sun Ra: Do the Impossible, Sun Ra: Вспышка сверхджазовой

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Sun Ra: Вспышка сверхджазовой - Официальный трейлер
Sun Ra: Вспышка сверхджазовой Официальный трейлер
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Отзывы о фильме

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