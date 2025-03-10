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Постер фильма Spillover - Планета вирусов
Киноафиша Фильмы Spillover - Планета вирусов

Spillover - Планета вирусов

, 2026
Spillover – Planet of Viruses
Германия / документальный
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Постер фильма Spillover - Планета вирусов
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О фильме

Эбола, Марбург, Нипах, COVID-19, а теперь и птичий грипп — длинный список смертельно опасных вирусов, передающихся от животных к человеку. Почему происходят эти случаи передачи вирусов, и как мы их подпитываем? Этот фильм, снятый лауреатом премии Майклом Вехом и спродюсированный лауреатом премии «Эмми» Леопольдом Хёшем, отправляет нас в захватывающее глобальное путешествие по истокам некоторых из самых опасных патогенов в мире. Для всех, кто хочет понять научные основы пандемий и то, как мы, будем надеяться, сможем предотвратить следующую.

Режиссер Michael Wech
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 10 марта 2025

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