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Эбола, Марбург, Нипах, COVID-19, а теперь и птичий грипп — длинный список смертельно опасных вирусов, передающихся от животных к человеку. Почему происходят эти случаи передачи вирусов, и как мы их подпитываем? Этот фильм, снятый лауреатом премии Майклом Вехом и спродюсированный лауреатом премии «Эмми» Леопольдом Хёшем, отправляет нас в захватывающее глобальное путешествие по истокам некоторых из самых опасных патогенов в мире. Для всех, кто хочет понять научные основы пандемий и то, как мы, будем надеяться, сможем предотвратить следующую.