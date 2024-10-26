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Чешский художник Отто Плахт (1962) иногда называется художником джунглей. Его творческая и личная жизнь проходит между Прагой и Перу, где он черпает вдохновение из глубин амазонских тропических лесов, аяуаски и общения с местными жителями. Фильм показывает его творческий процесс в интерьерах Праги и в студии, построенной прямо в тропическом лесу. Поэтические кадры природы перемежаются с суровыми реалиями большого города, в которых также раскрываются страстная любовная жизнь Плахта и сложные семейные отношения. Картины художника оказались не только восхищением и данью уважения нетронутой природе, но и призывом к защите окружающей среды.
|26 октября 2024
|Чехия