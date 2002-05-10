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Постер фильма Эвкалипт
6.1
Киноафиша Фильмы Эвкалипт
6.1

Эвкалипт

, 2002
Eukaliptus
Польша / драма, вестерн / 18+
Постер фильма Эвкалипт
6.1

О фильме

Это история о поисках идеала в мире, лишённом ценностей. Сюрреалистическая притча о человеческой природе, разыгранная в духе вестерна, в которой миф о Диком Западе подвергается решающему испытанию на прочность. В самом деморализованном городке Дикого Запада, Рио-Браво, любовь пылает сильнее, преступность жестока, а поэзия поэтичнее самого Байрона. Умы жителей Рио-Браво поглощены венерическими заболеваниями, оставляющими после себя неудержимую тоску по эвкалипту. Главный герой фильма, Сони Холидей, мифическая фигура Дикого Запада, известен не только своим быстрым револьвером, но и тем, что владеет необычной птицей. Эта птица, объект поклонения и зависти, подпитывает спираль преступности и ужасов в городе.

В ролях

Дорота Сталиньская
Sheila
Рената Данцевич
Lo
Adam Ferency
Sheriff
Кшиштоф Глобиш
Кшиштоф Глобиш
Billy
Рышард Котыс
Magdalena Bieganska
Dariusz Gnatowski
Barman
Ежи Новак
Ян Пешек
Марта Валдера
Juliusz Krzysztof Warunek
Robert Kaczmarek
Режиссер Marcin Krzysztalowicz
Сценарист Marcin Krzysztalowicz
Композитор Michal Wozniak
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Польша
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 2002
Премьера в мире 10 мая 2002
Дата выхода
10 мая 2002 Польша
Другие названия
Eukaliptus

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb

Отзывы о фильме

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