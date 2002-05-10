Это история о поисках идеала в мире, лишённом ценностей. Сюрреалистическая притча о человеческой природе, разыгранная в духе вестерна, в которой миф о Диком Западе подвергается решающему испытанию на прочность. В самом деморализованном городке Дикого Запада, Рио-Браво, любовь пылает сильнее, преступность жестока, а поэзия поэтичнее самого Байрона. Умы жителей Рио-Браво поглощены венерическими заболеваниями, оставляющими после себя неудержимую тоску по эвкалипту. Главный герой фильма, Сони Холидей, мифическая фигура Дикого Запада, известен не только своим быстрым револьвером, но и тем, что владеет необычной птицей. Эта птица, объект поклонения и зависти, подпитывает спираль преступности и ужасов в городе.