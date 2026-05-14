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Постер фильма Мария Магдалина
7.4
Киноафиша Фильмы Мария Магдалина
7.4

Мария Магдалина

, 2026
Marie Madeleine
Франция, Гаити, Бельгия, Люксембург, Канада
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Постер фильма Мария Магдалина
7.4
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В ролях

Gessica Geneus
Marie Madeleine
Béonard Kervens Monteau
Joseph
Edouard Baptiste
Jacques
Mélissa Mildort
Melody
Режиссер Gessica Geneus
Сценарист Gessica Geneus
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Гаити / Бельгия / Люксембург / Канада
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2026
Премьера в мире 14 мая 2026
Производство SaNoSi Productions, Ayizan Productions, Stenola Productions
Другие названия
Marie Madeleine

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb

Отзывы о фильме

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