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Мария Магдалина
7.4
Мария Магдалина
, 2026
Marie Madeleine
Франция, Гаити, Бельгия, Люксембург, Канада
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О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
7.4
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0
Не пойду
0
В ролях
Gessica Geneus
Marie Madeleine
Béonard Kervens Monteau
Joseph
Edouard Baptiste
Jacques
Mélissa Mildort
Melody
Режиссер
Gessica Geneus
Сценарист
Gessica Geneus
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Франция / Гаити / Бельгия / Люксембург / Канада
Продолжительность
1 час 44 минуты
Год выпуска
2026
Премьера в мире
14 мая 2026
Производство
SaNoSi Productions, Ayizan Productions, Stenola Productions
Другие названия
Marie Madeleine
Еще
Рейтинг фильма
7.4
Оцените
10
голосов
7.3
IMDb
Кадры из фильма
Отзывы о фильме
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