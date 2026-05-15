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Chasing Utopia
Chasing Utopia
, 2026
Chasing Utopia
документальный
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Chasing Utopia
Трейлер
Трейлер
В ролях
Mo Gawdat
Self
Джеффри Хинтон
Yoshua Bengio
David Chalmers
Max Tegmark
Mo Gawdat
Self
Режиссер
Lina Zilinskaite
,
Алекс Холмс
Композитор
Joel Cadbury
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Продолжительность
1 час 23 минуты
Год выпуска
2026
Премьера в мире
15 мая 2026
Дата выхода
15 мая 2026
Великобритания
Производство
Atlantic Studios
Другие названия
Chasing Utopia
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