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Chasing Utopia

, 2026
Chasing Utopia
документальный
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Chasing Utopia - Трейлер
Chasing Utopia  Трейлер

В ролях

Mo Gawdat
Self
Джеффри Хинтон
Yoshua Bengio
David Chalmers
Max Tegmark
Mo Gawdat
Self
Режиссер Lina Zilinskaite, Алекс Холмс
Композитор Joel Cadbury
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2026
Премьера в мире 15 мая 2026
Дата выхода
15 мая 2026 Великобритания
Производство Atlantic Studios
Другие названия
Chasing Utopia

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Chasing Utopia - Трейлер
Chasing Utopia Трейлер
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