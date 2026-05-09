Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
1985 год. Одиннадцать смельчаков предпринимают свою первую попытку сплава по реке Амазонке — от её истока в Андах до Атлантического океана. Эта опасная экспедиция должна стать их последним приключением перед вступлением во взрослую жизнь. Быстро становится ясно, что главная сложность экспедиции заключается не в самой бурной реке, а в эмоциях, конфликтах и борьбе за лидерство. Четыре десятилетия спустя участники этой новаторской экспедиции вспоминают события прошлых лет и пытаются ответить на вопрос: что более непредсказуемо — природа или люди?