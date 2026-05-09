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Течение

, 2026
Nurt
Польша / документальный
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О фильме

1985 год. Одиннадцать смельчаков предпринимают свою первую попытку сплава по реке Амазонке — от её истока в Андах до Атлантического океана. Эта опасная экспедиция должна стать их последним приключением перед вступлением во взрослую жизнь. Быстро становится ясно, что главная сложность экспедиции заключается не в самой бурной реке, а в эмоциях, конфликтах и ​​борьбе за лидерство. Четыре десятилетия спустя участники этой новаторской экспедиции вспоминают события прошлых лет и пытаются ответить на вопрос: что более непредсказуемо — природа или люди?

В ролях

Кейт Дюррант
Пётр Хмелинский
Збигнев Бздак
Тим Биггс
Джером Турран
Режиссер Rafal Skalski
Сценарист Rafal Skalski, Грег Зглински, Aleksandra Gowin
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Польша
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2026
Премьера в мире 9 мая 2026
Производство Koi Studio
Другие названия
The Current, Nurt

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