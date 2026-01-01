Младший брат - harold lloyd in the kid brother
Младший брат

, 1927
The Kid Brother
США / комедия, драма, семейный / 18+
О фильме

Гарольд Ллойд в роли обыкновенного парня, живущего в небольшом городке вместе с отцом и двумя старшими братьями. Отцу Гарольда, местному шерифу, в знак уважения, городская община поручила сохранить крупную сумму денег, собранную на строительство дамбы. Случилось так, что деньги из сейфа таинственным образом исчезают. В воровстве обвиняют отца, но Гарольд полон решимости во что бы то ни стало спасти честь семьи и разыскать пропавшие деньги, за одно стремясь доказать, что отношение к нему, как к незрелой личности, является несправедливым.

В ролях

Гарольд Ллойд
Джобина Ролстон
Уолтер Джеймс
Эдди Болэнд
Фрэнк Лэннинг
Leo Willis
Режиссер Тед Уайлд, Гарольд Ллойд
Сценарист Джон Грей, Тед Уайлд, Lex Neal, Хауард Джей Грин, Thomas J. Crizer
Композитор Карл Дэвис, Don Hulette
Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 1927
Премьера в мире 23 января 1927
Дата выхода
28 декабря 1928 Австрия
19 сентября 1927 Великобритания U
30 декабря 1928 Германия
3 октября 1927 Дания
28 марта 1927 Норвегия
24 февраля 1930 Португалия
23 января 1927 США
13 мая 1929 Финляндия K-16
1 апреля 2026 Франция
12 сентября 1927 Швеция 15
Производство The Harold Lloyd Corporation (II)
Другие названия
The Kid Brother, Lillebror, A kisebbik testvér, Braciszek, Der kleine Bruder, El hermanito, Gi deg ikke Harold, Harold, der Held, Harold, der Pechvogel, Il fratello minore, Le petit frère, Levado da Breca, Mali klinac, Niedorostek, O Caçula, O kourabies, Öcskös, Pikku veli, Pikkuveli, Tagosaku Lloyd Ichiban yari, The Mountain Lad, Ο κουραμπιές, Ο μικρός μου αδελφός, Младший брат, キッド・ブラザー

Рейтинг фильма

7.6
7.6 IMDb
