Гарольд Ллойд в роли обыкновенного парня, живущего в небольшом городке вместе с отцом и двумя старшими братьями. Отцу Гарольда, местному шерифу, в знак уважения, городская община поручила сохранить крупную сумму денег, собранную на строительство дамбы. Случилось так, что деньги из сейфа таинственным образом исчезают. В воровстве обвиняют отца, но Гарольд полон решимости во что бы то ни стало спасти честь семьи и разыскать пропавшие деньги, за одно стремясь доказать, что отношение к нему, как к незрелой личности, является несправедливым.
|28 декабря 1928
|Австрия
|19 сентября 1927
|Великобритания
|U
|30 декабря 1928
|Германия
|3 октября 1927
|Дания
|28 марта 1927
|Норвегия
|24 февраля 1930
|Португалия
|23 января 1927
|США
|13 мая 1929
|Финляндия
|K-16
|1 апреля 2026
|Франция
|12 сентября 1927
|Швеция
|15