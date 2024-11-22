Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мортал Комбат 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма На тлеющих углях
7.0
На тлеющих углях - trailer
Киноафиша Фильмы На тлеющих углях
7.0

На тлеющих углях

, 2024
From Embers
США / триллер / 18+
Трейлеры
Постер фильма На тлеющих углях
7.0
На тлеющих углях - trailer
На тлеющих углях  trailer

О фильме

Мать-одиночка Лили тяжело переживает смерть мужа, Рона, который погиб в результате взрыва в лаборатории. Она растит сына Кевина, который страдает аутизмом, мальчик скучает по отцу и чувствует себя одиноким. Лили и Кевин вынуждены переехать в дом поменьше, она пытается найти работу и получить страховые выплаты за Рона. Но следствие считает, что он покончил с собой, а значит, денег ей не полагается. Лили не верит в версию полиции и начинает собственное расследование, чтобы раскрыть тайну гибели Рона.

В ролях

Мэттью Моррисон
Мэттью Моррисон
Кэтрин Моррис
Кэтрин Моррис
Кристофер Шайр
Оми Вайдя
Курт Касерес
Sarah Jes Austell
Режиссер Kate Bohan
Сценарист Kate Bohan
Композитор Pancho Burgos-Goizueta
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 22 ноября 2024
Сборы в мире $35 826
Производство Studio 6688
Другие названия
From Embers

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 10 голосов
7 IMDb

Трейлеры фильма

Все трейлеры
На тлеющих углях - trailer
На тлеющих углях Trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Ждун 2
Ждун 2
2026, Россия, комедия, семейный
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Литвяк
Литвяк
2026, Россия, боевик, драма, исторический, военный
Грузовички
Грузовички
2026, Россия, анимация
Семь вёрст до рассвета
Семь вёрст до рассвета
2025, Россия, драма, военный, исторический
Приключения желтого чемоданчика
Приключения желтого чемоданчика
2026, Россия, семейный, комедия, приключения, фэнтези
Полутон
Полутон
2025, Канада / США, ужасы, фантастика, триллер
Твое сердце будет разбито
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Грация
Грация
2025, Италия, драма
Бой со зверем
Бой со зверем
2026, США / Австралия, боевик, драма, спорт
Зачем в каждой «Копейке» и «Шестерке» была деревянная накидка на сиденье: те, кто таксовал на «Жигулях», точно знают
Распустит «паруса»: что делать, если не цветет спатифиллум — теперь только так поступаю
Нужны ли друзья после 50 лет? Наталья Бехтерева дала простой ответ, который многое объясняет
Этот сериал НТВ «нужно смотреть» на 9 Мая: 18 тысяч зрителей ставят ему 7.4 – похож на «17 мгновений весны»
У серии «День Победы!» от «Маши и Медведя» уже 12 847 444 просмотров: что смотрят с детьми к 9 Мая и почему такое пропускать не стоит
«Русский Джеймс Бонд»: самый провальный сериал Жаркова с рейтингом 3,8 на КП: зрители обсуждают уже почти 20 лет
Брагина заменили... пенсионеркой: в Сеть утекли спойлеры к «Первому отделу 6» – Шибанову не позавидуешь (видео)
Сможете отличить «Ходячий замок» от «Ведьминой службы»? Если не отвлекались на попкорн, в тесте по Миядзаки наберете 5/5
«Я смотрела его, не отрываясь»: в Турции еще 18 лет назад сняли свой «Невский», но знают о нем немногие
Книгу обязательно перечитаю, а «Темную башню» с МакКонахи больше не включу: надо было и дальше воротить от нее нос
«Лучший фильм о войне» покажут на НТВ 9 Мая: не пропустите, ведь «он по праву может стоять рядом с "В бой идут одни старики"»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше