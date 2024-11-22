Мать-одиночка Лили тяжело переживает смерть мужа, Рона, который погиб в результате взрыва в лаборатории. Она растит сына Кевина, который страдает аутизмом, мальчик скучает по отцу и чувствует себя одиноким. Лили и Кевин вынуждены переехать в дом поменьше, она пытается найти работу и получить страховые выплаты за Рона. Но следствие считает, что он покончил с собой, а значит, денег ей не полагается. Лили не верит в версию полиции и начинает собственное расследование, чтобы раскрыть тайну гибели Рона.