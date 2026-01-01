Второй медовый месяц

, 1937
Second Honeymoon
США / комедия, мелодрама / 18+
О фильме

Вики явно расстроена, когда она встречает в ночном клубе Майами, куда она приехала отдохнуть, своего бывшего мужа Рауля МакЛиша. Ее новый муж Боб — директор фабрики, выпускающей ремни, не может понять, чем расстроена его жена. Она резко критикует Рауля как плейбоя, расточителя и игрока, в то время как Боб является надежным, он придал стабильность ее образу жизни.

Но в тоже время в ней оживает беспокойство и чувство неуверенности. Веселье, привнесенное Раулем в монотонный отдых, импонирует Бобу, и он соглашается принять приглашение на морскую рыбалку вместе со своими друзьями Марсией и Херби, которую организует Рауль…

В ролях

Тайрон Пауэр
Лоретта Янг
Стюарт Эрвин
Клер Тревор
Марджори Уивер
Lyle Talbot
Режиссер Уолтер Лэнг
Сценарист Darrell Ware, Кэтрин Скола, Philip Wylie
Композитор Сирил Дж. Мокридж
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 1937
Премьера в мире 13 ноября 1937
Дата выхода
13 ноября 1937 США NR
Производство 20th Century Fox
Другие названия
Second Honeymoon, J'ai deux maris, Segunda luna de miel, A második nászút, As xanapantreftoume, Dwaj mężowie pani Vicky, Mia moglie cerca marito, Min frus man... och jag, Minha Mulher Duas Vezes, Rouvani mies - ja minä, Segunda Lua de Mel, To gange gift, Tweede huwelijksreis, Второй медовый месяц

Рейтинг фильма

6.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Ждун 2
2026, Россия, комедия, семейный
Вверх по волшебному дереву
2025, США, приключения, семейный
Семь вёрст до рассвета
2025, Россия, драма, военный, исторический
Грузовички
2026, Россия, анимация
Литвяк
2026, Россия, боевик, драма, исторический, военный
Отец
2026, Россия, драма, военный
Хокум
2026, Ирландия, ужасы
Приключения желтого чемоданчика
2026, Россия, семейный, комедия, приключения, фэнтези
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
