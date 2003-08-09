Великолепный музыкальный фильм – биография, в котором Гленн Миллер и его биг-бенд вновь исполнят для вас свои бесподобные хиты. Захватывающая картина, посвященная легендарному американскому музыканту, рассказывает о его восхождении в начале сороковых годов XX века от бедности и безвестности к славе и богатству. В фильме играют великие Джимми Стюарт и Джун Эллисон, звучит оригинальная музыка Миллера в исполнении оркестра Гленна Миллера и таких выдающихся музыкантов, как Луи Армстронг, Джин Крупа, Фрэнсис Лэнгфорд и The Modernaries. Дополняют великолепный состав исполнителей любимцы публики – Генри Морган (M*A*S*H), Чарльз Дрейк и Джордж Тобиас. Благодаря дирижерскому искусству Энтони Мана динамический свинг Гленна Миллера оживает вновь!
|13 августа 1954
|Австрия
|12
|9 апреля 1954
|Бразилия
|e Livre
|28 января 1954
|Великобритания
|PG
|3 сентября 1954
|Германия
|6
|12 марта 1954
|Ирландия
|G
|15 марта 1955
|Португалия
|e Livre
|10 февраля 1954
|США
|G
|8 октября 1954
|Франция
|4 января 1954
|Швеция
|7
|4 января 1954
|Япония