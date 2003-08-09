История Гленна Миллера
История Гленна Миллера

, 1954
The Glenn Miller Story
США / биография, драма, музыка / 18+
Великолепный музыкальный фильм – биография, в котором Гленн Миллер и его биг-бенд вновь исполнят для вас свои бесподобные хиты. Захватывающая картина, посвященная легендарному американскому музыканту, рассказывает о его восхождении в начале сороковых годов XX века от бедности и безвестности к славе и богатству. В фильме играют великие Джимми Стюарт и Джун Эллисон, звучит оригинальная музыка Миллера в исполнении оркестра Гленна Миллера и таких выдающихся музыкантов, как Луи Армстронг, Джин Крупа, Фрэнсис Лэнгфорд и The Modernaries. Дополняют великолепный состав исполнителей любимцы публики – Генри Морган (M*A*S*H), Чарльз Дрейк и Джордж Тобиас. Благодаря дирижерскому искусству Энтони Мана динамический свинг Гленна Миллера оживает вновь!

Джеймс Стюарт
Джун Аллисон
Гарри Морган
Чарльз Дрэйк
Джордж Тобиаш
Бартон МакЛэйн
Режиссер Энтони Манн
Сценарист Оскар Бродни, Валентайн Дэвис
Композитор Генри Манчини
Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 1954
Премьера онлайн 9 августа 2003
Премьера в мире 4 января 1954
Дата выхода
13 августа 1954 Австрия 12
9 апреля 1954 Бразилия e Livre
28 января 1954 Великобритания PG
3 сентября 1954 Германия 6
12 марта 1954 Ирландия G
15 марта 1955 Португалия e Livre
10 февраля 1954 США G
8 октября 1954 Франция
4 января 1954 Швеция 7
4 января 1954 Япония

Сборы в мире $994
Производство Universal International Pictures (UI)
Другие названия
The Glenn Miller Story, Die Glenn Miller Story, Música y lágrimas, Romance inachevée, Glenn Miller story, Moonlight Serenade, A História de Glenn Miller, Glenn Miller élete, Historia Glenna Millera, Kuutamoserenadi, La storia di Glenn Miller, Música e Lágrimas, Onvoltooid levenslied, Povestea lui Glenn Miller, Priča o Glen Mileru, To ateleioto romantzo, Unutulmaz melodiler, Zgodba o Glennu Millerju, История Гленна Миллера, Историята на Глен Милър, グレン・ミラー物語

7.3
7.3 IMDb

